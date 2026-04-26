Un homme de 67 ans est soupçonné d'avoir tué son épouse à Grabs. La femme, âgée de 71 ans, est décédée dans la nuit de vendredi à samedi malgré les tentatives de réanimation menées par les secours. Son mari a été arrêté, a indiqué dimanche la police cantonale de Saint-Gall.

Les investigations menées par la police cantonale et l'Institut de médecine légale suggèrent que son décès n'est vraisemblablement pas dû à des causes naturelles. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les secours ont été appelés à 02h45 dans une maison individuelle à Grabs pour une urgence médicale. Pour cette Suissesse de 71 ans, l'aide est toutefois arrivée trop tard. Elle est décédée sur place, selon un communiqué.

Les investigations menées par la police cantonale et l'Institut de médecine légale suggèrent que son décès n'est vraisemblablement pas dû à des causes naturelles. Sous la direction du Ministère public de Saint-Gall, la police a ouvert une enquête contre son mari, un Suisse de 67 ans, pour homicide présumé.