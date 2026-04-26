  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Saint-Gall La police arrête un homme suspecté d'avoir tué sa femme

ATS

26.4.2026 - 11:44

Un homme de 67 ans est soupçonné d'avoir tué son épouse à Grabs. La femme, âgée de 71 ans, est décédée dans la nuit de vendredi à samedi malgré les tentatives de réanimation menées par les secours. Son mari a été arrêté, a indiqué dimanche la police cantonale de Saint-Gall.

Les investigations menées par la police cantonale et l'Institut de médecine légale suggèrent que son décès n'est vraisemblablement pas dû à des causes naturelles.
Les investigations menées par la police cantonale et l'Institut de médecine légale suggèrent que son décès n'est vraisemblablement pas dû à des causes naturelles.
KEYSTONE

Keystone-SDA

26.04.2026, 11:44

Les secours ont été appelés à 02h45 dans une maison individuelle à Grabs pour une urgence médicale. Pour cette Suissesse de 71 ans, l'aide est toutefois arrivée trop tard. Elle est décédée sur place, selon un communiqué.

Les investigations menées par la police cantonale et l'Institut de médecine légale suggèrent que son décès n'est vraisemblablement pas dû à des causes naturelles. Sous la direction du Ministère public de Saint-Gall, la police a ouvert une enquête contre son mari, un Suisse de 67 ans, pour homicide présumé.

Les plus lus

Tout le monde panique, sauf lui: les images de cet homme qui mange font le buzz
Comment «la Trump au féminin» marque et divise tout un pays
«Choqués», «inacceptable» : les réactions des dirigeants mondiaux
Images du chaos de Crans-Montana, pharma critiquée et diplomates en sous-vêtements
Un arbitre suisse au sifflet du choc entre le PSG et le Bayern
Ce phénomène qui provoque le retour en force... de la fourrure !