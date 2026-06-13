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Afrique du Sud Un homme arrêté avec 150 scorpions venimeux cachés dans ses bagages

Basile Mermoud

13.6.2026

Les autorités sud-africaines ont arrêté un homme de 28 ans qu'elles ont surpris en train de faire passer en contrebande 150 scorpions venimeux par l'aéroport du Cap, a indiqué la police samedi.

Yellow scorpions (Tityus serrulatus) are pictured at the arthropod bioterium of the Butantan Institute, in Sao Paulo, Brazil, on October 2, 2024. Only tiny tweezers separate Butantan Institute workers from Brazil's most lethal animal, the yellow scorpion, responsible for an increasing number of deaths in the South American giant. The loss of its natural habitat in the forests, the expansion of Brazilian cities, and increasingly warm winters have made this venomous arachnid a growing problem for health authorities.  (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
Yellow scorpions (Tityus serrulatus) are pictured at the arthropod bioterium of the Butantan Institute, in Sao Paulo, Brazil, on October 2, 2024. Only tiny tweezers separate Butantan Institute workers from Brazil's most lethal animal, the yellow scorpion, responsible for an increasing number of deaths in the South American giant. The loss of its natural habitat in the forests, the expansion of Brazilian cities, and increasingly warm winters have made this venomous arachnid a growing problem for health authorities.  (Photo by Nelson ALMEIDA / AFP)
AFP

Agence France-Presse

13.06.2026, 21:09

L'homme avait dissimulé les animaux vivants dans ses bagages, entre ses vêtements, selon la même source.

Son arrestation, vendredi, fait suite à une opération de renseignement au cours de laquelle les autorités avaient diffusé son signalement avant de l'intercepter à l'aéroport.

L'homme «a été arrêté en vertu de la loi sur la protection de la nature et de l'environnement, pour détention d'un animal sauvage», a ajouté la police dans un communiqué. Il doit comparaître lundi devant un tribunal.

Mexique. Un important réseau de trafic de carburant démantelé

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Les enquêteurs n'ont pas précisé quelle était la destination du voyageur. Les scorpions ont été remis à un centre de protection de la faune sauvage pour y être gardés en sécurité tandis que les autorités en évaluent la valeur sur le marché.

Le trafic d'espèces sauvages reste un problème majeur en Afrique du Sud, l'un des pays les plus riches en biodiversité au monde.

Les groupes criminels ciblent des espèces emblématiques comme les rhinocéros et les éléphants, mais aussi des animaux comme les pangolins et les reptiles, alimentant un lucratif marché noir mondial.

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