L'agresseur interpellé Un homme attaque trois femmes à l’arme blanche dans le métro parisien

Basile Mermoud

26.12.2025

Trois femmes ont été blessées vendredi après-midi au couteau dans le métro parisien par un homme qui a pris la fuite avant d'être interpellé dans le Val-d'Oise, a indiqué le parquet de Paris, sollicité par l'AFP.

Un journaliste de l'AFP a vu sur un quai de la ligne 3 à la station République une femme prise en charge par une équipe de sécurité (photo d’illustration).
Un journaliste de l'AFP a vu sur un quai de la ligne 3 à la station République une femme prise en charge par une équipe de sécurité (photo d'illustration).
KEYSTONE

Agence France-Presse

26.12.2025, 19:23

26.12.2025, 20:27

Les agressions ont eu lieu aux stations desservies par la ligne 3, Arts et Métiers, République et Opéra, en plein centre de Paris, «entre 16H15 et 16H45», a expliqué à l'AFP l'opérateur public des transports parisiens (RATP).

L'auteur présumé, âgé de 25 ans, a pu être identifié «grâce aux images de vidéosurveillance». Il était déjà connu des services de police pour divers faits dont des atteintes aux biens, a précisé le parquet. «La mise en œuvre de la géolocalisation de son téléphone portable a permis son interpellation en fin d'après-midi dans le Val-d'Oise», a ajouté le ministère public.

Une enquête, confiée aux services de la sûreté régionale des transports (SRT), a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire et violences volontaires avec arme. Selon la préfecture de police de Paris, le suspect a été interpellé «à 18h55 par le service enquêteur assisté des policiers du Val-d'Oise».

Deux des «victimes ont été prises en charge par les secours et transportées en milieu hospitalier sans pronostic vital engagé», tandis que la troisième s'est présentée elle-même à l'hôpital, a indiqué la préfecture de police.

Cisjordanie. Deux morts en Israël dans une attaque commise par un Palestinien

CisjordanieDeux morts en Israël dans une attaque commise par un Palestinien

Un journaliste de l'AFP a vu sur un quai de la ligne 3 à la station République une femme prise en charge par une équipe de sécurité. Elle était blessée à la jambe et visiblement choquée.

Le préfet de police de Paris Patrice Faure a «salué la réactivité et la mobilisation de ses services pour leur intervention et l'interpellation de l'individu suspecté d'être l'auteur de ces faits».

«Des équipes de sécurité ont été déployées en renfort pour sécuriser la ligne» 3, a précisé de son côté la RATP. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez avait appelé la semaine passée les préfets et responsables de la sécurité à «une vigilance maximale» à l'approche des festivités du Nouvel an, selon un télégramme dont l'AFP a eu connaissance.

En raison «du niveau très élevé de la menace terroriste» et «des risques de troubles à l'ordre public», le ministre a demandé aux responsables locaux de «renforcer les dispositifs de sécurité sur l'ensemble du territoire» en mettant en place «une présence visible et dissuasive». Il avait notamment souhaité qu'«une attention spécifique» soit portée «aux transports en commun».

Un homme attaque trois femmes à l’arme blanche dans le métro parisien