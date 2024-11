Un homme de 41 ans attaqué à la hache à Zurich

Dans la nuit de samedi à dimanche, un homme aurait été attaqué à la hache à Zurich. Grièvement blessé, l'homme aurait été transporté à l'hôpital. Des témoins oculaires ont fait état d'une intervention de la police sur les lieux.

Des policiers et des collaborateurs de l'institut médico-légal sont en train d'intervenir dans ce bâtiment de Zurich Wiedikon. blue News

Stefan Michel

Selon les informations de la police, un homme a attaqué tôt dimanche matin un homme de 41 ans à l'arme blanche à la Staffelstrasse de Zurich, près de la gare de Giesshübel. A 7 heures, ce dernier aurait été transporté à l'hôpital.

Selon «20 Minuten», la victime est un employé d'une entreprise alimentaire de la Staffelstrasse et venait de terminer son service. Dans la cage d'escalier et à l'extérieur, il aurait été attaqué et blessé par un homme armé d'une hache. Une personne proche de l'incident a déclaré au journal qu'il semblait s'agir d'une attaque ciblée.

Un collègue a ensuite emmené le blessé à l'hôpital.

La police cantonale a arrêté l'auteur

La police municipale de Zurich annonce que la police cantonale a arrêté l'auteur des faits, un Italien de 45 ans, quelques heures plus tard.

Dimanche après-midi, une voiture d'intervention de la police municipale et une camionnette de l'institut médico-légal FOR se trouvaient devant le bâtiment dans le quartier de Wiedikon à Zurich, comme l'a également constaté blue News.

Le FOR procède à des investigations scientifiques et techniques pour le compte de la police municipale et cantonale de Zurich, comme par exemple la conservation des traces après un crime.

Le ministère public I de Zurich, chargé des délits violents graves, a pris en charge les enquêtes.