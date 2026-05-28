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Le suspect aurait crié «Allahu Akbar» Attaque en gare de Winterthour, opération de police en cours

Lea Oetiker

28.5.2026

Une importante opération de police est actuellement en cours à la gare de Winterthour. Selon l'agence de presse Keystone-SDA, un homme a été attaqué à l'arme blanche. L'auteur est en fuite.

Fait divers sanglant à la gare de Winterthur : un homme poignarde des voyageurs – un Suisse (31 ans) arrêté

Fait divers sanglant à la gare de Winterthur : un homme poignarde des voyageurs – un Suisse (31 ans) arrêté

Une importante opération policière est actuellement en cours à la gare de Winterthur. Selon l'agence de presse Keystone-SDA, un homme a été agressé à l'arme blanche.

28.05.2026

Lea Oetiker

28.05.2026, 09:46

28.05.2026, 12:02

Jeudi matin, une attaque au couteau a fait trois blessés à la gare de Winterthour. Peu avant 8h30, un Suisse de 31 ans aurait poignardé des voyageurs en attente sur la voie 3 avec une arme blanche. Les forces d'intervention ont arrêté un suspect à la gare même, comme le rapporte la police.

Selon les informations des forces de l'ordre, une des personnes blessées est en danger de mort, deux autres ont été moyennement blessées. Tous trois ont été hospitalisés. Des passants ont alerté les forces d'intervention et apporté les premiers secours aux blessés. L'incident a déclenché une grande intervention de la police et des services de secours, une partie de la gare a été bouclée.

La police municipale de Winterthur a confirmé l'intervention à la demande de blue News. Le nombre de blessés et l'arrestation ont été confirmés par les autorités au «Blick».

Une importante opération de police est actuellement en cours à la gare de Winterthour.
Une importante opération de police est actuellement en cours à la gare de Winterthour.
Webcam

Une enquête est ouverte

La suite de l'enquête a été confiée à la police cantonale de Zurich, qui est responsable dans le canton des cas importants ne relevant pas de la compétence de la ville. Les autorités ne se sont pas exprimées sur le motif, le contexte et le déroulement exact des faits.

Un témoin oculaire qui, selon ses propres dires, travaille à proximité immédiate de la zone bouclée, a décrit l'incident au «Tages-Anzeiger». Selon lui, l'agresseur aurait crié «Allahu Akbar» ("Dieu est plus grand") et poignardé quatre hommes. Une enseignante qui passait par là se serait placée devant sa classe pour la protéger.

Jusqu'à présent, les autorités n'ont pas pu vérifier cette version des faits. On ne dispose pas pour l'instant d'informations claires sur le motif et le passé du suspect. Des spéculations non confirmées ont circulé dans les médias sociaux.

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