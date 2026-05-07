Son ex-petit ami avoue avoir tué cette jeune fille... il y a plus de 40 ans

Une écharpe en filet, une dispute, une fuite à l'étranger: pendant des décennies, la mort de Maria, 19 ans, reste inexpliquée - jusqu'à ce que les enquêteurs parviennent tout de même à retrouver la trace du coupable présumé.

Les circonstances de sa mort sont élucidées après presque 42 ans : Maria Köhler. Kriminalpolizei Aschaffenburg/dpa

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Près de 42 ans après la mort violente de Maria Köhler, 19 ans, à Aschaffenburg, dans le sud de l'Allemagne, l'auteur présumé a avoué son crime.

«Il est vraiment désolé et il l'assume», a déclaré l'avocate de la défense de l'homme de 67 ans, Diane Waterstradt, à l'ouverture du procès devant le tribunal d'Aschaffenburg (Bavière).

Il aurait tué la jeune femme dans le cadre d'une dispute, sous le coup de la colère. «Mon client était alors très blessé, mais pas excessivement jaloux», a déclaré l'avocate. «Il n'a jamais été violent non plus avant ni après». Selon elle, les motifs supposés par l'accusation n'existaient pas.

Le ministère public part du principe que l'accusé a agi de manière insidieuse lors du crime du 30 juillet 1984, par jalousie et par vengeance. Cinq jours d'audience sont prévus jusqu'à fin juin pour le procès pour meurtre. Le suspect, apatride, risque une peine de prison à vie s'il est condamné pour meurtre - tous les autres délits, comme l'homicide, sont prescrits.

Invectives et insultes

«La victime, Maria Köhler, a clairement fait comprendre à l'accusé que leur relation était terminée et qu'il ne devait plus lui rendre visite», a déclaré le procureur général Jürgen Bundschuh lors de la lecture de l'acte d'accusation. «Sur ce, une dispute s'est engagée entre les deux, avec des insultes et des injures réciproques, peut-être aussi des gifles».

Tout serait ensuite allé très vite. «C'est au plus tard dans cette situation que l'accusé a pris la décision de tuer la victime, Maria Köhler», explique Bundschuh. Dans sa colère, le jeune homme, alors âgé de 25 ans, aurait saisi l'écharpe en filet de son ex-petite amie et l'aurait utilisée pour étrangler la jeune femme.

«L'accusé a agi sous l'emprise d'une jalousie flagrante, exagérée et dénuée de toute raison compréhensible, car la victime, Maria Köhler, s'était tournée vers un autre homme [...]», est convaincu l'accusateur. En outre, il aurait voulu se venger du fait que la victime ne l'avait pas aidé à obtenir un titre de séjour en Allemagne par le biais d'un mariage.

Des décennies de recherche

Depuis le crime, la police soupçonnait l'ex-petit ami de l'époque d'être l'auteur, mais il n'a pas pu être arrêté pendant des décennies. Avant sa mort, la jeune femme de 19 ans s'était séparée de l'homme alors âgé de 25 ans et avait un nouveau petit ami, un soldat américain stationné à Hanau, en Hesse.

Après le crime, le suspect s'est enfui de Francfort-sur-le-Main vers la Turquie, où il était né. Deux jours plus tard, la victime a été retrouvée morte par une supérieure hiérarchique dans un foyer pour futures infirmières.

Fin 2024, les enquêteurs de l'Altfall ont rouvert le dossier de ce crime non résolu et ont retrouvé l'homme en Turquie.