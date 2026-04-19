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Appel à témoins lancé Un homme blessé retrouvé dans la rue dans le canton de Zurich

ATS

19.4.2026 - 17:41

Un homme blessé a été découvert par un automobiliste vendredi soir sur la route de contournement de Neftenbach (ZH). Il présentait des écorchures et des blessures et il lui manquait une chaussure. Des examens menés à l'hôpital ont confirmé plusieurs fractures.

L'homme grièvement blessé a été retrouvé vendredi vers 19h40 (image d'illustration).
L'homme grièvement blessé a été retrouvé vendredi vers 19h40 (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

19.04.2026, 17:41

19.04.2026, 18:29

Dimanche soir, la police n'avait toujours pas pu déterminer comment cet homme de 37 ans a subi des blessures aussi graves, a-t-elle indiqué dans un communiqué. La victime n'était pas en mesure de donner des informations sur les circonstances de l'incident. Il se peut qu'il ait été impliqué dans un accident.

La police et le ministère public ont lancé un appel à témoins. Pour l'heure, personne ne s'est annoncé, a précisé un porte-parole à Keystone-ATS. La police ne sait «rien du tout». La chaussure manquante n'a elle non plus pas été retrouvée.

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