Estimé à plus de 280'00' francs Un homme condamné à 13 mois de prison pour le vol d'un Banksy

ATS

14.11.2025 - 20:20

Un homme de 49 ans a été condamné à 13 mois de prison pour le vol d'une oeuvre du street-artist Banksy en 2024, «La fille au ballon», a annoncé vendredi la police de Londres.

L'œuvre «La petite fille au ballon» (2002) de Banksy (archives).
L'œuvre «La petite fille au ballon» (2002) de Banksy (archives).
sda

Keystone-SDA

14.11.2025, 20:20

14.11.2025, 20:36

Larry Fraser avait plaidé coupable mercredi du vol de cette oeuvre représentant une petite fille vêtue d'une robe tendant la main vers un ballon rouge en forme de coeur. Estimée à 270'000 livres (plus de 282'000 francs), cette estampe avait été dérobée dans une galerie londonienne en 2024.

Visage masqué, ganté, le coupable s'était introduit dans la galerie en forçant ses portes avec un marteau, a détaillé la police dans son communiqué. Les enquêteurs avaient pu l'arrêter moins de 48 heures après les faits grâce à des vidéos de caméras de surveillance le montrant en train de charger l'oeuvre dans une camionnette.

L'oeuvre avait été retrouvée, intacte, deux jours après l'arrestation de M. Fraser. Le graffiti original était apparu pour la première fois en 2002 sur le pont de Waterloo dans le sud de Londres, et reste l'un des plus connus du mystérieux artiste originaire de Bristol.

En 2018, l'artiste avait fait sensation lorsqu'un exemplaire de «La fille au ballon» s'était partiellement autodétruit en pleine vente aux enchères.

