Dans un avion Swiss Un homme d'affaires viole une jeune fille de 15 ans en état de choc

ai-scrape

20.8.2025 - 09:03

Un homme d'affaires de 44 ans a été condamné pour agression sexuelle sur une jeune fille de 15 ans lors d'un vol Swiss. Ce cas illustre l'application du nouveau droit pénal en matière de délinquance sexuelle.

Lors d'un vol Swiss en mars dernier, un homme d'affaires s'en est pris à une jeune fille.
Lors d'un vol Swiss en mars dernier, un homme d'affaires s'en est pris à une jeune fille.
Keystone

Samuel Walder

20.08.2025, 09:03

20.08.2025, 11:07

Un incident survenu sur un vol Swiss de Mumbai à Zurich a illustré l'application du nouveau droit pénal en matière de délinquance sexuelle en Suisse. Un homme d'affaires de 44 ans, qui se rendait en Belgique, a été condamné pour agression sexuelle sur une jeune fille de 15 ans qui voyageait avec lui. L'affaire a été jugée par le tribunal de district de Bülach. L'homme a été condamné à une peine de prison avec sursis, comme le rapporte le «Tages Anzeiger».

Le vol, qui a eu lieu en mars, s'est transformé en cauchemar pour l'adolescente. Elle était assise à côté de l'homme d'affaires, avec lequel elle n'a parlé que brièvement avant de s'endormir. Pendant qu'elle dormait, l'homme a commis des actes sexuels sur elle. Il a avoué les faits au tribunal et a indiqué qu'il avait pris conscience d'avoir commis une erreur.

«Non signifie non»

Lors du procès, la nouvelle loi sur les délits sexuels a été appliquée. Cette loi, entrée en vigueur il y a un an, est basée sur la formule «Non signifie non». Désormais, il y a viol dès que la victime montre par des mots ou des gestes qu'elle n'est pas d'accord. Un état de choc de la victime suffit comme signe de refus.

Selon le «Tages-Anzeiger», l'état de choc de la jeune fille de 15 ans a été souligné dans l'accusation. Elle n'était pas en mesure de se défendre contre les actes et a supporté l'agression sans mot dire et sans bouger. Avant la modification de la loi, un viol n'aurait été reconnu que si l'auteur avait eu recours à la violence ou avait menacé la victime.

Jugement et conséquences

Après une brève délibération, le tribunal a estimé que le cas était clair et a suivi la proposition du ministère public. L'homme a été condamné pour viol et actes d'ordre sexuel avec un enfant. Il ne devra pas purger la peine de prison avec sursis d'un an et demi, car il était en détention depuis mars. Le juge a qualifié la peine de tout juste appropriée.

En plus de la peine de prison, l'homme ne pourra pas entrer en Suisse au cours des cinq prochaines années et ne pourra pas exercer d'activités impliquant un contact régulier avec des mineurs. Les frais de procédure s'élèvent à environ 9000 francs, partiellement couverts par les 1360 francs saisis. Après l'audience, l'homme a été libéré et remis au service des migrations en vue de son expulsion.

