Activement recherché Allemagne : un homme de 20 ans attaque une mère et ses enfants au couteau

ai-scrape

13.12.2025 - 14:08

À Bergkamen, une mère et ses quatre enfants ont été victimes d’une attaque au couteau. La police diffuse des photos pour retrouver un homme de 20 ans soupçonné de tentative de meurtre.

La police allemande est à la recherche de cet homme de 20 ans.
La police allemande est à la recherche de cet homme de 20 ans.
Polizei Dortmund

Rédaction blue News

13.12.2025, 14:08

13.12.2025, 16:42

Une grave agression a eu lieu à Bergkamen, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, lorsqu’une mère et ses quatre enfants ont été blessés au couteau. La police recherche un homme de 20 ans suspecté d’être l’auteur de l’attaque, considérée comme une tentative de meurtre. Le pronostic vital d’un enfant de huit ans est engagé.

L’agression a eu lieu tôt samedi matin, vers 5h30, dans un appartement de la Zentrumsstrasse. Selon le Berliner Zeitung, l’auteur présumé, une connaissance de la mère âgée de 26 ans, aurait attaqué la femme et ses enfants, âgés de trois à huit ans, avec un couteau.

Après son acte, le suspect, dont l’identité est connue de la police, a pris la fuite dans une direction inconnue. Les enfants blessés sont trois garçons, âgés de trois, cinq et sept ans, et une fillette de huit ans.

La police met en garde. Un dangereux criminel s'échappe d'un hôpital psychiatrique près de la frontière suisse

La police met en gardeUn dangereux criminel s'échappe d'un hôpital psychiatrique près de la frontière suisse

La police a lancé une vaste chasse à l’homme et diffusé deux photos du suspect dans le cadre d’un avis de recherche public. L’homme est décrit comme mesurant environ 1,85 mètre, mince, avec une barbe de trois jours.

Au moment des faits, il portait des vêtements sombres, une casquette blanche et des lunettes. Les enquêteurs mettent en garde le public contre tout contact direct avec l’homme et demandent de signaler immédiatement à la police toute information sur sa localisation.

La police et le parquet n’ont pas encore communiqué d’autres détails sur le déroulement des faits ni sur l’état de santé des autres enfants. Selon Bild, l’un des enfants, ainsi que la mère, se battent pour leur vie. L’enquête est en cours.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

