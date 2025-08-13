  1. Clients Privés
Enquête en cours Un homme de 51 ans meurt dans une dispute à Winterthour

ATS

13.8.2025 - 05:25

Un homme de 51 ans a été mortellement blessé mardi soir lors d'une dispute à Winterthour. La police a arrêté l'auteur présumé du coup mortel.

Image d'illustration d'un patch de la Police cantonale zurichoise.
Image d'illustration d'un patch de la Police cantonale zurichoise.
ATS

Keystone-SDA

13.08.2025, 05:25

13.08.2025, 06:27

Vers 22h30, une dispute entre deux hommes et une femme a dégénéré dans le Püntenareal Wyden, a écrit la police cantonale zurichoise dans un communiqué mercredi matin. Un homme de 51 ans de nationalité allemande a été mortellement blessé.

L'auteur présumé de l'agression est un Brésilien de 37 ans, qui a été arrêté à l'issue d'une chasse à l'homme menée tôt dans la matinée. La police cantonale et le ministère public compétent enquêtent sur les circonstances exactes qui ont conduit à cet acte, selon le communiqué.

