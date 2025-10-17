  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Accident de travail Un homme de 60 ans meurt coincé sous son tracteur à Savigny

ATS

17.10.2025 - 11:26

Un homme de 60 ans a perdu la vie jeudi lors d'un accident de travail dans un champ à La Claie-aux-Moines, sur la commune de Savigny (VD). Alors qu'il effectuait des travaux de traitement, il s'est retrouvé coincé sous le véhicule agricole qu'il conduisait, a indiqué vendredi la police cantonale.

L'accident a notamment nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la Police de l'Est lausannois, ainsi qu'un hélicoptère de la REGA (photo symbolique).
L'accident a notamment nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la Police de l'Est lausannois, ainsi qu'un hélicoptère de la REGA (photo symbolique).
ATS

Keystone-SDA

17.10.2025, 11:26

17.10.2025, 11:29

L'accident a eu lieu vers 13h00. Malgré une intervention rapide des secours, ce ressortissant suisse, domicilié dans le canton de Fribourg, est décédé sur place, précise la police vaudoise dans son communiqué. Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une enquête qui devra déterminer les raisons exactes de l'accident.

Celui-ci a nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la Police de l'Est lausannois, du personnel de la brigade de police scientifique, d'une ambulance et un hélicoptère de la REGA, est-il encore détaillé.

Les plus lus

«C’est la maladie, c'est la mort» - Le défi de taille de Jean Dujardin
«Il a dit qu'il voulait violer ma fille»
Inquiétude pour Brigitte Bardot, gravement malade
Menaces mafieuses, protection renforcée : le quotidien d’un journaliste italien
Laeticia Hallyday termine son déménagement de Marnes-la-Coquette