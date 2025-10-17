Un homme de 60 ans a perdu la vie jeudi lors d'un accident de travail dans un champ à La Claie-aux-Moines, sur la commune de Savigny (VD). Alors qu'il effectuait des travaux de traitement, il s'est retrouvé coincé sous le véhicule agricole qu'il conduisait, a indiqué vendredi la police cantonale.

L'accident a notamment nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la Police de l'Est lausannois, ainsi qu'un hélicoptère de la REGA (photo symbolique). ATS

Keystone-SDA ATS

L'accident a eu lieu vers 13h00. Malgré une intervention rapide des secours, ce ressortissant suisse, domicilié dans le canton de Fribourg, est décédé sur place, précise la police vaudoise dans son communiqué. Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une enquête qui devra déterminer les raisons exactes de l'accident.

Celui-ci a nécessité l'engagement de plusieurs patrouilles de la gendarmerie et de la Police de l'Est lausannois, du personnel de la brigade de police scientifique, d'une ambulance et un hélicoptère de la REGA, est-il encore détaillé.