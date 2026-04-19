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Canton de Fribourg Un homme participe à une danse pour enfants alors qu'il est accusé d'abus sexuels sur une enfant

Philipp Dahm

19.4.2026

Dans le canton de Fribourg, un homme de 63 ans est accusé d'avoir eu des attouchements indécents répétés sur une fillette de quatre ans. L'homme a néanmoins continué à être l'interlocuteur du groupe de danse pour enfants d'une association folklorique.

Un groupe en costumes traditionnels lors de la 66e fête des yodleurs de Suisse centrale dans le village de Menznau dans l'arrière-pays lucernois : dans le canton de Fribourg, un homme de 63 ans fait la une des journaux alors qu'il était l'interlocuteur d'un groupe de danse pour enfants d'une association de costumes traditionnels.
Un groupe en costumes traditionnels lors de la 66e fête des yodleurs de Suisse centrale dans le village de Menznau dans l'arrière-pays lucernois : dans le canton de Fribourg, un homme de 63 ans fait la une des journaux alors qu'il était l'interlocuteur d'un groupe de danse pour enfants d'une association de costumes traditionnels.
KEYSTONE

Philipp Dahm

19.04.2026, 07:39

19.04.2026, 08:07

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un homme de 63 ans est accusé d'avoir commis des attouchements sur une fillette de quatre ans au printemps 2023.
  • Le 21 avril, il comparaîtra devant le tribunal de Bienne BE.
  • Malgré une interdiction d'entrer en contact avec des mineurs, l'accusé était encore récemment l'interlocuteur du groupe de danse pour enfants d'une association folklorique du canton de Fribourg qu'il préside.
Montre plus

Selon le «SonntagsBlick», un accusé âgé de 63 ans a continué à avoir des contacts avec des mineurs malgré les mesures de substitution. Anton M. (nom modifié par le «SonntagsBlick») sera donc jugé à partir de mardi à Bienne (BE) pour avoir abusé à plusieurs reprises d'une fillette de quatre ans au printemps 2023.

Au lieu d'être placé en détention préventive, il lui aurait été interdit d'exercer des activités impliquant un contact régulier avec des mineurs. Les recherches du journal ont toutefois montré qu'il était resté président d'une association de costumes traditionnels dans le canton de Fribourg, à laquelle était également rattaché un groupe de danse pour enfants et adolescents.

Il y a quelques mois encore, il se produisait sur scène avec des mineurs. De plus, le prévenu aurait déjà des antécédents judiciaires. Suite à une demande du journal, l'association a supprimé une entrée le concernant sur son site Internet.

Interrogé, l'homme aurait souligné qu'il avait toujours respecté les conditions imposées. M. lui-même affirme au «SonntagsBlick» : «J'ai toujours respecté strictement les mesures de remplacement». Le tribunal régional de Bienne aurait lui-même critiqué dans une lettre le fait que les mesures de remplacement étaient formulées de manière trop floue et qu'elles étaient difficilement contrôlables.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'Allemand à l'aide de l'IA et adapté par la rédaction romande.

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