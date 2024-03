Un «Tom Hanks à l'italienne» élit domicile dans un aéroport

Un Italien de 83 ans, vivant de l'aide sociale, a élu domicile à l'aéroport international de Bologne depuis six mois, incapable de se payer un logement. Son histoire a attiré l'attention des médias, ce qui lui donne l'espoir de trouver une nouvelle habitation.

Arnaldo vit à l'aéroport de Bologne depuis six mois. Image: Capture d'écran «Bologne in diretta»

«Un café avec les pilotes, une discussion avec le personnel au sol et même une place fixe sur l'une chaises rouges de la zone d'accueil des guichets d'enregistrement», c'est ainsi que la «Repubblica» décrit le quotidien d'Arnaldo, 83 ans.

Elégant et bien habillé, c'est un «Tom Hanks à l'italienne». Tout comme l'acteur américain du film «The Terminal», cet ancien consultant en vin vit dans la zone d'enregistrement d'un aéroport. Depuis six mois maintenant.

«Je reste ici»

La raison: comme Arnaldo ne vit que d'une pension sociale, il n'avait plus les moyens de payer son appartement. Sans hésiter, il a mis ses affaires dans une valise et «déménagé» à l'aéroport. Il y a trouvé une humanité incroyable, raconte-t-il à «Bologna in diretta».

Le personnel de l'aéroport lui a offert des repas et un sac de couchage. Les voyageurs aussi laissent de temps en temps quelque chose au terminal, des couvertures par exemple. Chaque jour, Arnaldo se rase dans les toilettes de l'aéroport. Il bavarde même avec les policiers qui surveillent l'aéroport Marconi.

En été, Arnaldo dormait dehors pour ne déranger personne. Lorsque le froid est arrivé, il s'est installé à l'intérieur de l'aéroport. Image: Capture d'écran «Bologne in diretta»

Arnaldo est fasciné par les histoires de ceux qui passent chaque jour par l'aéroport et s'envolent vers des destinations plus ou moins exotiques. Lui-même rêve secrètement d'un voyage en Islande. Mais quand quelqu'un lui demande quelle est sa destination, il répond qu'il n'en a pas: «Je reste ici».

«Il nous a enrichis»

L'aéroport Marconi et le service social de Bologne sont au courant de la situation d'Arnaldo. Des efforts auraient déjà été entrepris pour lui trouver un logement adapté. Mais sans succès jusqu'à présent.

Grâce à l'attention des médias, Arnaldo espère maintenant que ses chances de trouver un nouveau logement à louer augmenteront. «J'espère que cette visibilité m'aidera à trouver un logement. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un studio abordable, d'une douche et d'une cuisinière. Alors je serais heureux».

Mais l'homme de 83 ans affirme qu'il est aussi satisfait sans cela. A l'aéroport, il a rencontré des personnes dont il ne pensait pas «qu'elles pouvaient exister». Le personnel ne s'inquiète pas de la présence du senior. «Un homme comme peu d'autres», raconte une hôtesse d'aéroport à la «Repubblica»: «Il nous a enrichis».