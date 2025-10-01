  1. Clients Privés
Etats-Unis Un homme décapite un lion de mer et fait scandale

ATS

1.10.2025 - 07:10

Un homme était recherché mardi aux États-Unis pour avoir décapité un lion de mer sans vie. Cet acte illégal a été commis deux fois en moins d'un an en Californie.

Un homme était recherché mardi aux États-Unis pour avoir décapité un lion de mer (image d’illustration).
Un homme était recherché mardi aux États-Unis pour avoir décapité un lion de mer (image d’illustration).
ats

Keystone-SDA

01.10.2025, 07:10

Les autorités offrent 20'000 dollars de récompense pour des informations permettant d'interpeller le suspect, qui a utilisé un couteau de chasse pour commettre son méfait en juillet.

«Après avoir scié la tête du phoque, il a placé la tête dans un sac plastique zippé et a quitté la zone dans une Cadillac Escalade blanche modèle récent», selon un communiqué de l'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Le suspect est décrit comme un homme blanc, chauve, avec une barbe fournie, qui a l'air d'avoir entre 50 et 60 ans. Il a commis son forfait sur la plage de Point Pinos, à environ 130 kilomètres au sud de San Francisco.

Emblématiques de la côte

Un autre lion de mer décédé avait déjà été décapité le jour de Noël 2024, cette fois-ci à une centaine de kilomètres au nord de San Francisco. Le suspect dans cette affaire aurait environ 20 ans de moins et a également placé la tête du pinnipède dans un sac plastique, selon les autorités. Il aurait pris la fuite sur un vélo électrique à pneus larges.

Aux Etats-Unis, il est illégal de harceler, chasser, capturer ou tuer les lions de mer et autres espèces de la faune marine.

Les lions de mer sont emblématiques de la côte ouest de l'Amérique du Nord. Leurs aboiements distinctifs peuvent souvent être entendus à San Francisco, que ce soit le long des quais ou près du Golden Gate Bridge, le fameux pont.

Connus pour leur intelligence, ils sont parfois entraînés à effectuer des tours dans les cirques et aquariums et ont été utilisés par la marine américaine pour mener des opérations militaires.

