Un homme d'origine iranienne a été blessé par balle jeudi matin dans une petite ville des Pays-Bas, mettant les autorités néerlandaises «en alerte», a déclaré le ministre de la Justice et de la Sécurité.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité, David van Weel a indiqué jeudi soir sur le réseau social X avoir pris connaissance de la situation (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

Peu avant 7 heures, un homme de 36 ans a été blessé lors d'une fusillade sur une place de Schoonhoven (Hollande-Méridionale), a indiqué la police néerlandaise sur son site.

Peu après l'arrivée des agents de police, les ambulanciers ont pris en charge la victime, qui a ensuite été transportée à l'hôpital. Son état de santé est pour le moment inconnu. La police a déclaré avoir ouvert une enquête et rechercher des témoins.

Le ministre de la Justice et de la Sécurité, David van Weel a indiqué jeudi soir sur le réseau social X avoir pris connaissance de la situation, mais qu'il n'était pas encore en mesure de «s'avancer» sur l'affaire - qui survient dans le contexte de la guerre au Moyen-Orient.

«Compte tenu des origines iraniennes de la victime, le Coordinateur national pour la lutte contre le terrorisme et la sécurité, le parquet, la police et les autorités locales sont en état d'alerte et prennent les mesures de sécurité qui s'imposent». Le ministre a par ailleurs précisé que le parquet envisageait «tous les scénarios possibles».