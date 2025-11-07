Un homme envoie son ami faire un test de paternité et se fait démasquer

Parce qu'il ne voulait pas payer de pension alimentaire pour un enfant né hors mariage, un homme a envoyé un ami faire un test de paternité, selon l'accusation. La supercherie a été découverte - avec des conséquences pour les deux hommes.

Une tentative d'escroquerie au test de paternité a fait l'objet d'une audience au tribunal d'instance de Dillingen. (image symbolique) Bild: dpa

Pas le temps ? blue News résume pour toi Un homme de Dillingen en Allemagne ne voulait pas payer la pension alimentaire pour son enfant.

Il a envoyé son ami avec un faux passeport pour un test de paternité.

Mais le tribunal des affaires familiales a ensuite envoyé le rapport d'expertise à la mère de l'enfant, ainsi que la photo du - prétendu - père. Montre plus

Un homme de 43 ans s'est rendu à un test de paternité pour un ami, car celui-ci ne voulait pas payer de pension alimentaire pour son enfant né hors mariage. Mais la supercherie a été découverte. Les deux hommes ont été inculpés par le tribunal d'instance de Dillingen an der Donau, en Bavière.

L'inversion des rôles avait certes réussi dans un premier temps : Le test ADN s'est révélé négatif. Mais l'affaire a tout de même été révélée. L'homme de 43 ans a douté dès le départ que l'inversion des rôles fonctionnerait, a déclaré l'avocat de la défense de l'homme selon un rapport du "Donau-Zeitung".

La mère a reconnu la falsification

L'homme de 37 ans aurait organisé un faux passeport avec une photo de l'homme de 43 ans. C'est avec ce dernier que l'ami aurait passé le test. Le tribunal des affaires familiales a ensuite envoyé l'expertise à la mère de l'enfant, ainsi que la photo du père - supposé -.

Le parquet a accusé les deux hommes de falsification de documents et de tentative d'escroquerie. L'homme de 43 ans a été condamné à une amende. L'homme de 37 ans ne s'est pas présenté au procès mercredi, raison pour laquelle le juge a émis un mandat d'arrêt à son encontre. Il avait des arriérés de pension alimentaire d'un montant de 8655 euros.