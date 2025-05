Un homme a porté un jean de femme pour tester les poches et le résultat a suscité l'approbation (et les rires) de millions d'utilisateurs sur TikTok.

Les jeans pour femmes ont quelques particularités qui ne sont pas toujours confortables. Imago

Nicolò Forni

Même si vous n'êtes pas une femme, vous avez probablement entendu au moins une fois des plaintes concernant les poches des vêtements féminins : elles sont souvent trop petites ou totalement inexistantes.

Alors que les vêtements masculins sont dotés de poches profondes et pratiques - idéales pour transporter des objets tels que le téléphone, le portefeuille et les clés - les filles sont souvent obligées d'utiliser des sacs à main et des porte-monnaie pour faire la même chose.

Un accessoire utile, certes, mais pas toujours pratique. C'est précisément la raison pour laquelle un Américain, Nick Wilkins, a décidé de mettre cette «plainte» à l'épreuve dans une vidéo sur «TikTok», en essayant lui-même une paire de jeans pour femmes afin de voir à quel point les poches sont réellement inutiles.

«Aujourd'hui, j'essaie un pantalon de femme parce que j'ai entendu tellement de gens dire que les poches sont nulles», déclare-t-il au début de la vidéo, en montrant une paire de jeans.

Une fois qu'il l'a enfilé, il remarque immédiatement qu'il n'a pas l'air mal du tout, mais il passe directement au test pratique: il essaie de mettre son téléphone, son portefeuille et ses clés dans les poches avant. Résultat ? Le téléphone ne rentre qu'à moitié et le reste reste pratiquement à l'extérieur.

«Est-ce une blague ? C'est vraiment comme ça dans toutes les poches ?» s'exclame-t-il, stupéfait. Puis il ajoute : «Je comprends maintenant pourquoi vous portez toujours des sacs. Les vêtements n'ont pas de poches non plus, n'est-ce pas ?»

Sur un ton ironique, il s'adresse enfin aux producteurs de vêtements : «Ceux qui fabriquent les pantalons pour femmes devraient vraiment commencer à donner de la profondeur aux poches !»

La vidéo se termine par une plaisanterie : «Mes fesses sont belles quand même, wow !!!», s'amuse-t-elle.

Dans les commentaires, de nombreuses femmes confirment le problème : «Attendez de découvrir ceux qui ont de fausses poches», écrit l'une d'entre elles. Une autre suggère : «Ils font exprès de rendre nos poches petites pour nous forcer à acheter des sacs».

Et certains de conclure : «Même les plus grands ne servent à rien : dès que l'on s'assoit avec quelque chose dedans, c'est la catastrophe».

La rédactrice a rédigé cet article avec l'aide de l'IA.