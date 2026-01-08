  1. Clients Privés
Drame à Oberwil Il tente de sauver son chien et se fait percuter par un train Eurocity 

ATS

8.1.2026 - 11:03

Un homme âgé de 40 ans a été happé par un train Eurocity à Oberwil (ZG) en tentant d'aller récupérer son chien qui s'aventurait sur les voies ferroviaires. Il a été grièvement blessé. Son chien n'a pas survécu à cet accident qui est survenu mercredi soir.

Le malheureux a été happé par le train alors qu'il tentait de récupérer son chien sur la voie. (image d'illustration)
Le malheureux a été happé par le train alors qu'il tentait de récupérer son chien sur la voie. (image d'illustration)
Keystone

Keystone-SDA

08.01.2026, 11:03

Les faits se sont produits peu avant 20h15, indiquent jeudi les autorités judiciaires zougoises. Le train a percuté à la fois le chien et son maître qui a été projeté suite à l'impact. Ce dernier souffre de lourdes blessures. Son chien est mort sur place.

L'accident a perturbé le trafic ferroviaire. Les passagers de l'Eurocity impliqué ont dû poursuivre leur voyage avec un autre train.

