Sous l'emprise d'un cocktail de drogues, il percute un véhicule de plein fouet

Un automobiliste a provoqué un accident frontal en Valais alors qu'il était sous l'influence de drogues. Un couple de Soleure a été grièvement blessé. Le conducteur a maintenant été condamné.

L'accident s'est produit sur la route de la Furka dans le canton du Valais. Google Street View

Dominik Müller

Fin avril 2025, un grave choc frontal s'est produit en Valais sur la route de la Furka et a failli être mortel pour un couple du canton de Soleure. Le crash a été provoqué par un artisan allemand de 59 ans, originaire du Haut-Valais, qui roulait dans un état de forte incapacité de conduire. C'est ce qui ressort d'une ordonnance pénale rapportée par le «Walliser Bote».

L'homme conduisait son véhicule tout-terrain d'Oberwald en direction de Brigue. Peu après le chargement des voitures, il s'était déjà fait remarquer par sa conduite peu sûre: selon l'ordonnance pénale, le véhicule a franchi à plusieurs reprises la ligne médiane en serpentant et a frôlé par moments le bord droit de la chaussée. Malgré un bref arrêt à un feu de chantier, le conducteur a poursuivi sa route.

Selon le «Walliser Bote», l'homme était sous l'influence de plusieurs drogues. Les analyses de sang et d'urine ont révélé la présence de cocaïne, de morphine, de méthadone et de cannabinoïdes, entre autres. Des indices d'une consommation d'héroïne quelques heures avant le trajet ont en outre été relevés. La combinaison des substances aurait massivement affecté la capacité de réaction, la coordination et la capacité de jugement.

Couple grièvement blessé

Finalement, l'accident a eu lieu: le véhicule tout-terrain s'est à nouveau placé sur le bord droit de la chaussée avant de se déplacer sans freiner sur la voie opposée et de percuter de plein fouet la voiture d'un couple soleurois qui arrivait correctement en sens inverse.

Selon le journal local, les conséquences ont été graves. La passagère a subi de graves blessures, dont plusieurs fractures de vertèbres et de côtes, un collapsus pulmonaire ainsi que des hémorragies internes potentiellement mortelles. Elle a dû être soignée pendant quatre mois dans différents hôpitaux et opérée à trois reprises.

Son mari a lui aussi été gravement blessé : il s'est entre autres fracturé la clavicule et le pied et a également été hospitalisé pendant des mois. Tous deux souffrent encore aujourd'hui des conséquences physiques et psychiques de l'accident.

Le ministère public du Haut-Valais a condamné l'auteur de l'accident pour lésions corporelles graves par négligence, conduite dans un état d'incapacité de conduire et violation des règles de la circulation. Une peine pécuniaire avec sursis de 180 jours-amende à 135 francs chacun a été prononcée, à laquelle s'ajoutent une amende de 1300 francs, des frais de procédure de 2000 francs ainsi qu'une indemnité de partie civile au couple. Le jugement est entré en vigueur en avril 2026.