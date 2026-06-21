Un homme de 47 ans a failli se noyer dimanche près de la cascade de Piumogna, à Faido (TI). Il a été secouru par des baigneurs et transporté à l'hôpital par hélicoptère, a indiqué la police tessinoise.

Le bassin de la cascade de Faido (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ce ressortissant afghan, domicilié dans la vallée du Leventin, se baignait dans le bassin de la cascade peu après 16h30. Pour des raisons encore inconnues, il n'est pas remonté à la surface, a précisé la police.

Des baigneurs ont tiré l'homme vers la rive et lui ont prodigué les premiers secours avant que les secours ne prennent le relais. Selon les médecins, l'homme se trouve dans un état grave.