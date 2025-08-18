  1. Clients Privés
Drame à Lucerne Un homme happé et tué par un ascenseur incliné

ATS

18.8.2025 - 13:12

Un accident mortel s'est produit samedi sur le tracé du funiculaire du Gütsch, en ville de Lucerne. Un homme de 31 ans a été happé et tué par un ascenseur incliné qui descendait vers la vallée.

Le Gütschbahn relie l'hôtel et château de Gütsch sur les hauteurs de Lucerne, sur une distance de 180 mètres.
KEYSTONE

Keystone-SDA

18.08.2025, 13:12

Le malheureux grièvement blessé a succombé sur place à ses blessures, indique lundi la police cantonale lucernoise dans un communiqué. On ignore encore comment et pourquoi l'homme s'est retrouvé sur le tracé du funiculaire.

Le Gütschbahn relie l'hôtel et château de Gütsch sur les hauteurs de Lucerne, sur une distance de 180 mètres. En 2015, l'ancien funiculaire a été remplacé par deux ascenseurs inclinés modernes. Le départ est activé par les passagers en appuyant sur un bouton.

