Un Néerlandais de 57 ans est décédé lundi au Titlis après être tombé dans une crevasse. La police obwaldienne l'a retrouvé mardi peu avant midi, indique-t-elle dans un communiqué.

L'homme a chuté lundi (archives). ENGELBERG-TITLIS TOURISMUS

Keystone-SDA ATS

Les forces de secours avaient démarré les recherches lundi et jusque tard dans la nuit, sans succès. L'homme décédé habitait dans la région.