Obwald Un homme meurt au Titlis après une chute dans une crevasse

ATS

19.8.2025 - 19:41

Un Néerlandais de 57 ans est décédé lundi au Titlis après être tombé dans une crevasse. La police obwaldienne l'a retrouvé mardi peu avant midi, indique-t-elle dans un communiqué.

L'homme a chuté lundi (archives).
L'homme a chuté lundi (archives).
ENGELBERG-TITLIS TOURISMUS

Keystone-SDA

19.08.2025, 19:41

Les forces de secours avaient démarré les recherches lundi et jusque tard dans la nuit, sans succès. L'homme décédé habitait dans la région.

