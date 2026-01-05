  1. Clients Privés
Drame en France Un homme meurt dans l'incendie de son box aux urgences

ATS

5.1.2026 - 08:51

Un homme de 75 ans est décédé lundi matin dans son box alors qu'il était pris en charge par les urgences d'Hyères, dans le sud-est de la France, a-t-on appris de source proche du dossier. Des blessés légers sont également à déplorer.

Un homme de 75 ans est décédé lundi matin dans son box alors qu'il était pris en charge par les urgences d'Hyères (image d’illustration).
Un homme de 75 ans est décédé lundi matin dans son box alors qu'il était pris en charge par les urgences d'Hyères (image d’illustration).
IMAGO/ABACAPRESS

Keystone-SDA

05.01.2026, 08:51

Le feu s'est déclaré vers 04h00 du matin et a provoqué l'évacuation de 32 personnes «horizontalement» dont 19 patients vers la maternité de l'hôpital, ont indiqué de leur côté les pompiers de cette localité située à côté de Toulon. Le feu a été maîtrisé par un agent de sécurité et un soignant.

Selon la source proche du dossier, l'origine du sinistre est «vraisemblablement liée à une fuite d'oxygène».

Six employés ont été incommodés et quatre ont été transportés dans un autre hôpital ainsi qu'un autre patient. Les urgences du Centre hospitalier sont en conséquence fermées. Au total, une soixantaine de pompiers se sont mobilisés sur cette intervention.

Un incendie début juin dans ce même service des urgences avait détruit notamment trois boxes de soin et une poignée de personnes avaient été intoxiquées.

