Un Afghan est mort dans un hôpital du Texas, moins de 24 heures après avoir été placé en détention par les services de l’immigration et des douanes (ICE), a indiqué l’agence fédérale dimanche, suscitant des appels à l’ouverture d'une enquête.

Help the family out and spread the message.

Nazeer Paktyawal from Hassankhail has died while in ICE custody.#usa @afghanevac https://t.co/Lc567050hX pic.twitter.com/5qrMvcnTOI — Muhammad Safi (@muhammadsafi231) March 16, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

Mohommad Nazeer Paktyawal, 41 ans, avait travaillé aux côtés des forces spéciales de l'armée américaine en Afghanistan et avait été évacué en 2021 vers les États-Unis, où sa demande d’asile est toujours «en cours d’examen», selon AfghanEvac, un groupe qui a aidé à la réinstallation d’Afghans aux États-Unis.

L’ICE a indiqué que M. Paktyawal avait été arrêté vendredi et conduit à l’hôpital Parkland de Dallas, au Texas, après s’être plaint de difficultés respiratoires et de douleurs thoraciques.

«Tôt le 14 mars, Paktyawal prenait son petit-déjeuner lorsque le personnel médical a constaté que sa langue avait enflé, déclenchant une intervention médicale. Après plusieurs tentatives de réanimation, son décès a été prononcé à 09h10», a déclaré l'ICE dans un communiqué.

L’agence n’a pas précisé la cause du décès et a indiqué que la mort de M. Paktyawal «fait actuellement l’objet d’une enquête», ajoutant qu’il n’avait signalé aucun antécédent médical au moment de son interpellation.

«AfghanEvac demande une enquête immédiate et transparente sur les circonstances de sa détention, de ses soins médicaux et de son décès», a déclaré le président du groupe, Shawn VanDiver.

M. Paktyawal était père de six enfants, le plus jeune étant âgé de 18 mois, a indiqué sa famille dans un communiqué relayé par AfghanEvac.

Le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a dénoncé la semaine dernière la police fédérale de l'immigration pour son «usage excessif de la force» en soulignant qu'au moins huit personnes étaient mortes depuis janvier lors d'opérations de l'ICE ou alors qu’elles étaient sous la garde de l'ICE.

Plus de 190'000 Afghans ont été réinstallés aux États-Unis depuis la prise de pouvoir des talibans, selon le ministère américain des Affaires étrangères.