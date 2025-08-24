Il oublie sa femme… et ne s’en rend compte qu’au bout de 45 minutes

Dimanche matin, sur l’autoroute A3, un homme a mis 45 minutes à se rendre compte que sa femme n’était plus à bord de sa voiture. La police, épaulée par un chauffeur de bus réactif, a participé à l’«opération de sauvetage».

Dimanche matin, un automobiliste a oublié sa femme sur une aire d'autoroute en Allemagne. Sebastian Kahnert/dpa (Symbolbild)

Rédaction blue News

Un incident inhabituel s'est produit sur l'autoroute allemande A3 : Un Roumain de 39 ans n'a remarqué qu'après 45 minutes de trajet que son épouse n'était plus dans la voiture.

Avant de reprendre la route, l’homme avait fait une pause sur une aire de repos en Bavière. Pensant que sa femme était restée dans la voiture, il est reparti sans elle — sans se rendre compte qu’elle était descendue et qu’il l’avait laissée derrière.

L’homme a poursuivi son trajet avec son fils de onze ans, qui dormait à l’arrière et n’a rien remarqué. Ce n’est qu’en faisant le plein à Bad Camberg, dans le Land de Hesse, qu’il s’est aperçu de l’absence de sa femme. Pensant qu’elle était descendue à cette dernière aire de repos, il l’a cherchée en vain avant de se résoudre à alerter la police.

C’est la police autoroutière de Wiesbaden qui a finalement pu lui venir en aide. Après quelques détours, les agents sont parvenus à localiser la femme: elle se trouvait à bord d’un autocar roumain près de Hanau, à environ 70 kilomètres de là.

Restée seule après un passage aux toilettes de l’aire de repos, la femme a pu compter sur l’aide d’un compatriote. Ce dernier lui a prêté son téléphone portable et lui a proposé de monter à bord de son autocar.

Grâce à la coopération de la police autoroutière et à l’aide précieuse du chauffeur de bus, la famille a finalement pu être réunie.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.