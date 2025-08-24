  1. Clients Privés
Sur une aire de repos allemande Il oublie sa femme… et ne s’en rend compte qu’au bout de 45 minutes

ai-scrape

24.8.2025 - 18:48

Dimanche matin, sur l’autoroute A3, un homme a mis 45 minutes à se rendre compte que sa femme n’était plus à bord de sa voiture. La police, épaulée par un chauffeur de bus réactif, a participé à l’«opération de sauvetage».

Dimanche matin, un automobiliste a oublié sa femme sur une aire d'autoroute en Allemagne.
Sebastian Kahnert/dpa (Symbolbild)

Rédaction blue News

24.08.2025, 18:48

24.08.2025, 19:19

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Un homme de 39 ans a laissé sa femme sur une aire de repos de l’autoroute allemande A3, sans s’apercevoir qu’elle était descendue de la voiture. Il n’a constaté son absence qu’au bout de 45 minutes.
  • Recueillie par un chauffeur de bus roumain, la femme a finalement été retrouvée saine et sauve près de Hanau.
  • Grâce à l’intervention de la police et à l’aide précieuse du conducteur, la famille a pu être réunie.
Montre plus

Un incident inhabituel s'est produit sur l'autoroute allemande A3 : Un Roumain de 39 ans n'a remarqué qu'après 45 minutes de trajet que son épouse n'était plus dans la voiture.

Avant de reprendre la route, l’homme avait fait une pause sur une aire de repos en Bavière. Pensant que sa femme était restée dans la voiture, il est reparti sans elle — sans se rendre compte qu’elle était descendue et qu’il l’avait laissée derrière.

L’homme a poursuivi son trajet avec son fils de onze ans, qui dormait à l’arrière et n’a rien remarqué. Ce n’est qu’en faisant le plein à Bad Camberg, dans le Land de Hesse, qu’il s’est aperçu de l’absence de sa femme. Pensant qu’elle était descendue à cette dernière aire de repos, il l’a cherchée en vain avant de se résoudre à alerter la police.

Route fermée plusieurs heures. Collision mortelle près de Moudon entre une voiture et une camionnette

Route fermée plusieurs heuresCollision mortelle près de Moudon entre une voiture et une camionnette

C’est la police autoroutière de Wiesbaden qui a finalement pu lui venir en aide. Après quelques détours, les agents sont parvenus à localiser la femme: elle se trouvait à bord d’un autocar roumain près de Hanau, à environ 70 kilomètres de là.

Restée seule après un passage aux toilettes de l’aire de repos, la femme a pu compter sur l’aide d’un compatriote. Ce dernier lui a prêté son téléphone portable et lui a proposé de monter à bord de son autocar.

Grâce à la coopération de la police autoroutière et à l’aide précieuse du chauffeur de bus, la famille a finalement pu être réunie.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

