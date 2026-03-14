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Genève Un homme perd la vie dans le Rhône après une bagarre

ATS

14.3.2026 - 18:08

Un homme est mort noyé vendredi soir après être tombé dans le Rhône à Genève. Selon les premiers éléments de l'enquête, tout est parti d'une bagarre près du Bâtiment des Forces motrices, dans le quartier de la Coulouvrenière. Son corps a été retrouvé samedi matin.

A Genève, le PLR veut mettre fin aux doublons entre la police cantonale et la police municipale en matière de sécurité de proximité (image d'illustration).
A Genève, le PLR veut mettre fin aux doublons entre la police cantonale et la police municipale en matière de sécurité de proximité (image d'illustration).
sda

Keystone-SDA

14.03.2026, 18:08

La police a été alertée vers 22h40 qu'un homme avait chuté dans le fleuve, a indiqué samedi Alexandre Brahier, porte-parole, confirmant une information de la Tribune de Genève. Plusieurs patrouilles, la brigade de la navigation, le Service d'incendie et de secours ainsi qu'un hélicoptère de la REGA sont rapidement intervenus pour tenter de le sauver, en vain.

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