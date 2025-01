Un plaisancier britannique âgé de 73 ans, qui naviguait seul au large de la Gironde (sud-ouest), est porté disparu dans l'Atlantique, balayé ces derniers jours par la tempête Eowyn puis la dépression Herminia, a annoncé dimanche la Préfecture maritime.

Fort coup de vent violente tempête en cours

De La Hague à Penmarc'h et jusqu’à l’Espagne jusqu’au 27-01.

🌬️VENT : Sud 7 à 8 par l'ouest, 9 sur pointe Bretagne➕

💨Très Fortes rafales

🌊Mer grosse à très grosse

d'infos: https://t.co/ZhTQpv28DG #UrgenceEnMer 196 ou VHF canal 16 pic.twitter.com/iCXAlYvrhj — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) January 26, 2025

AFP Clara Francey

Le voilier naviguant sous pavillon américain avait été localisé vendredi soir à environ 185 km à l'ouest de l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, en dépit de l'alerte météorologique, mais son unique occupant, un septuagénaire britannique, avait affirmé par radio être sauf et poursuivre sa route.

Sa balise de détresse a toutefois été activée samedi après-midi à environ 80 km à l'ouest de Lacanau (sud-ouest), entraînant l'intervention des secours.

«À 17h30, l'hélicoptère arrivé sur zone retrouve le voilier éventré et treuille ses deux plongeurs qui découvrent le radeau vide», a expliqué la Préfecture maritime (Prémar) de l'Atlantique dans un communiqué.

Malgré le déploiement d'un avion Falcon 50 de la Marine nationale et d'un hélicoptère Caracal, ainsi que le déroutage de deux navires, les recherches ont été suspendues «faute d'éléments nouveaux», vers 01h30 (00h30 GMT) dans la nuit de samedi à dimanche.

«La préfecture maritime de l'Atlantique rappelle les consignes de prudence relatives à la navigation et à la pratique des sports nautiques en période hivernale avec de nombreuses dépressions», a-t-elle souligné.

La façade atlantique a été balayée ces derniers jours par la tempête Eowyn qui occasionné de gros dégâts en Irlande et en Grande-Bretagne, avant le passage dimanche d'une nouvelle dépression baptisée Herminia.

Dimanche, de fortes pluies et des vents violents ont perturbé la circulation ferroviaire et routière dans les régions françaises touchées par Herminia et des crues ont conduit la ville de Rennes (ouest) à évacuer plusieurs rues.