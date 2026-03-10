L'ancien conseiller de Richard Nixon à la Maison Blanche Alexander Butterfield, qui avait révélé en 1973 que toutes les conversations du président étaient enregistrées précipitant ainsi sa démission le 9 août 1974, est mort lundi à l'âge de 99 ans, a annoncé la presse américaine.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Entendu en juillet 1973 devant une commission d'enquête du Sénat travaillant sur le scandale du Watergate, Alexander Butterfield avait reconnu que toutes les conversations téléphoniques de Richard Nixon ainsi que la plupart de ses conversations privées étaient enregistrées depuis le printemps 1971 par les techniciens des services secrets.

Cette révélation allait démontrer que Richard Nixon mentait quand il affirmait tout ignorer du cambriolage du Watergate, l'immeuble de Washington abritant le quartier général du parti démocrate en juin 1972.

Le Washington Post a rappelé lundi qu'Alexander Butterfield n'aimait pas être connu comme «l'homme qui a révélé l'existence des enregistrements» et qu'il s'était senti tiraillé entre le désir de respecter le président et la nécessité d'être honnête avec les enquêteurs.

Dans son livre «Les hommes du président», le journaliste Bob Woodward, qui a contribué avec son confrère Carl Bernstein à révéler l'affaire du Watergate pour le Washington Post, raconte qu'après l'annonce de la démission de Nixon, Alexander Butterfield a regardé son discours d'adieu à la Maison Blanche, devant un personnel en larmes.

«Je n'arrivais pas à croire que des gens pleuraient dans cette pièce», rapporte M. Woodward. «C'était triste, certes. Mais justice avait été rendue. Au fond de moi, je jubilais. C'est ce que je faisais. Je jubilais».