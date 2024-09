Un homme séquestre et torture une femme dans une porcherie pendant des années

La Pologne est sous le choc d'une affaire effroyable. Un homme de 35 ans est accusé d'avoir retenu captive une femme pendant plusieurs années dans une porcherie, lui infligeant des sévices inimaginables.

Lors d'une hospitalisation pour une luxation de l'épaule, les médecins, horrifiés par l'état de la femme, ont alerté les autorités (image symbolique). dpa

Selon «Polsat News», citant des sources judiciaires, l'homme de 35 ans aurait retenu une femme dans une porcherie pendant plus de cinq ans, la maltraitant de manière extrêmement cruelle. Il est accusé d'avoir infligé à cette femme, de cinq ans sa cadette, des tortures physiques et psychologiques, ainsi que de l'avoir violée à de multiples reprises. Son accès à l'eau et aux produits d'hygiène aurait également été sévèrement restreint.

Tout avait commencé en 2019, lorsque la victime avait rencontré son bourreau sur Internet. Croyant vivre une histoire d'amour, elle s'était rendue chez lui sans se douter de l'horreur qui l'attendait.

Les parents du suspect, qui vivaient sur place, affirment n'avoir rien entendu, rien vu. Pourtant, les voisins décrivent le bourreau comme un individu étrange et peu sociable. La famille de la victime, quant à elle, avait cessé de recevoir de ses nouvelles après une dispute et avait cru à un choix délibéré de rupture de contact.

L'hôpital donne l'alerte

La découverte de cet enfer a été le fruit du hasard: lors d'une hospitalisation pour une luxation de l'épaule, les médecins, horrifiés par l'état de la femme, ont alerté les autorités.

La victime a expliqué avoir été terrorisée et n'avoir pas osé dénoncer les faits. «Je ne pouvais pas dire la vérité aux médecins, j'avais trop peur. Il me menaçait en disant que si je parlais, ce serait encore pire», a-t-elle confié au portail d'information local «Myglogow.pl».

Pendant sa captivité, la trentenaire a donné naissance à un enfant.

D'après l'agence de presse polonaise PAP, l'homme, originaire du village de Gaiki près de Glogow, est actuellement en détention préventive. S'il est reconnu coupable, il pourrait être condamné à une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison.

Horror we wsi niedaleko Głogowa. Zwyrodnialec więził kobietę cztery lata! Była torturowana, gwałcona i głodzona - https://t.co/rQsLVvwxU6 https://t.co/89TdQrpDiQ — Tygodnik Angora (@TygodnikAngora) August 30, 2024

