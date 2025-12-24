Un homme a été retrouvé mort mercredi matin sur les rives du Rhin à Sevelen (SG). Il s'agit d'un Liechtensteinois de 41 ans. Selon la police cantonale de Saint-Gall, la cause du décès n'est pas encore claire et l'enquête est en cours.

[Editor's note: gestellte Szene] Ein Beamter am Steuer eines Patrouillenfahrzeuges der Kantonspolizei St. Gallen, aufgenommen am Mittwoch, 10. November 2021, in Rheineck. (KEYSTONE/Gian Ehrenzeller) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Mercredi, peu après 10h30, la police cantonale de Saint-Gall a été informée qu'une personne était inanimée sur les rives du Rhin. Sur place, les forces d'intervention n'ont pu que constater le décès de l'homme, a indiqué mercredi la police cantonale dans un communiqué.