Un homme de 21 ans a été retrouvé mardi dans un bois à Besançon, ligoté et avec une jambe cassée, a-t-on appris mercredi de sources concordantes.

Le jeune homme a été retrouvé dans une forêt près de Besançon (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Le jeune homme, qui présentait également des ecchymoses, a été découvert par des promeneurs qui ont donné l'alerte, selon une source policière.

Il était sous le coup d'un mandat de recherche depuis le 14 mars dernier, après s'être évadé alors qu'il se trouvait sous le régime de semi-liberté, selon la même source.

D'après ses premières déclarations à la police, il aurait été enlevé, battu et enfermé dans le coffre d'une voiture, lundi, avant d'être abandonné dans un bois par ses ravisseurs.

Contacté par l'AFP, le procureur de Besançon n'était pas disponible mercredi matin pour confirmer ces informations.