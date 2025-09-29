Un père de famille de Hesse a encaissé son gain de plus de 15 millions d'euros après six mois - grâce à un billet de loterie qu'il a retrouvé dans une vieille veste.

Le billet de loterie a fait de cet homme un millionnaire. Tom Weller/dpa

Sven Ziegler

Selon «HIT RADIO FFH», un père de famille de Hesse a vu sa vie changer d'un coup: il a gagné plus de 15,3 millions d'euros au jeu du loto «6 sur 49» et n'a retiré son ticket gagnant que six mois plus tard.

L'homme avait joué fin mars, mais avait oublié son billet dans sa poche. Ce n'est qu'en réorganisant ses vêtements qu'il est tombé par hasard sur le billet. Lorsqu'il a vérifié les numéros, il a été «choqué»: «Mes genoux ont failli céder», a-t-il déclaré selon la FFH.

Particulièrement curieux: le gagnant avait lui-même entendu parler à la radio de la recherche d'un millionnaire jusqu'alors inconnu. A l'époque, il se serait simplement dit: «A quel point peut-on être stupide ?» sans se douter qu'il était lui-même la personne recherchée.

Trois ans pour encaisser un gain

Le chanceux souhaite profiter de son gain en toute discrétion. Lui et sa femme ont décidé de n'informer personne en dehors de leur famille proche. Il n'a pas de grands projets: un nouveau canapé pour le salon, le reste ira aux enfants.

Le directeur du Lotto Hessen, Martin Blach, a remis personnellement au gagnant une copie du reçu de jeu en guise de souvenir. Le montant exact de 15'336'286,40 euros devrait bientôt être versé sur le compte de l'homme. Selon Blach, il n'est encore jamais arrivé qu'un gain de plusieurs millions soit entièrement perdu. En principe, les joueurs ont trois ans pour encaisser leurs gains.

Pour retrouver l'heureux gagnant, le Lotto Hessen avait déjà préparé une nouvelle recherche de l'inconnu avec une grande campagne d'affichage.