Un Italien se réveille du coma et croit être en 1980

En 2019, l'Italien Luciano D'Adamo est renversé par une voiture. Lorsqu'il se réveille après un coma, il pense être en 1980. Les 39 dernières années de sa vie sont effacées.

Lorsque Luciano D'Adamo se réveille de son coma, les 39 dernières années ont été effacées. Screenshot «Il Messaggero»

Lea Oetiker

En 2019, l'Italien Luciano D'Adamo est renversé par une voiture. Il se blesse gravement et tombe dans le coma.

Le coma ne dure pas longtemps, mais l'homme, alors âgé de 63 ans, est convaincu qu'il s'est réveillé 20 mars 1980.

À cette époque, il avait 24 ans, travaillait comme membre du personnel au sol à l'aéroport de Fiumicino et était sur le point de se marier, comme le rapporte le journal italien «Il Messaggero».

Les souvenirs de son épouse et de son fils, envolés...

Il se rend compte de l'ampleur réelle de son trou de mémoire lorsqu'il ne reconnaît plus son épouse. Il se souvenait d'elle comme d'une jeune femme de 19 ans. Pour lui, c'était désormais une dame plus âgée, étrangère. Luciano D'Adamo ne reconnaissait même pas son fils de 30 ans. Il lui semblait plus âgé que lui!

Mais le moment le plus douloureux fut sans doute celui où il se vit dans le miroir. Au lieu de voir un jeune homme de 24 ans, il a vu un homme de 63 ans avec des cheveux gris et des rides sur le visage. 39 ans de sa vie avaient tout bonnement disparu.

Aujourd'hui, cinq ans plus tard, Luciano D'Adamo travaille comme concierge dans une école. Le contact avec les enfants l'a aidé à se réintégrer dans la société. Mais le chemin n'a pas été facile: la guérison a été longue et a exigé beaucoup de patience de la part de l'homme et de son entourage.

Réapprendre... le smartphone!

Des médecins et des psychologues l'ont aidé à accepter le trou dans sa mémoire. Des choses qui vont de soi pour d'autres lui étaient étrangères. Par exemple, il a dû réapprendre ce qu'est un smartphone et comment l'utiliser. Ou comment fonctionnait un système de navigation automobile.

Sa femme et son fils l'ont aidé dans cette tâche. Grâce à sa famille, et surtout à ses petits-enfants, il a retrouvé un point de repère solide dans sa vie. Certains souvenirs reviennent lentement.