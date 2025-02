Relations sexuelles avec une mineure, Hells Angels et pornographie

Hells Angels, contrainte sexuelle et pornographie. Mercredi, Angelo K. devait répondre de ses actes devant le tribunal de district de la vallée du Rhin (SG). Il est accusé, entre autres, d'avoir eu des relations sexuelles avec une mineure et d'avoir frappé un homme.

L'homme a été jugé mercredi. (photo d'archives) sda

Samuel Walder Samuel Walder

Mercredi, Angelo K.*, 35 ans, comparaissait devant le tribunal d'Altstätten, SG. Il est accusé d'actes sexuels répétés avec des enfants, de contrainte sexuelle, de possession de pornographie interdite et d'agression. Les trois faits seront jugés mercredi matin, le plus complet étant l'acte sexuel avec des mineurs.

En 2015, le jeune homme, alors âgé de 25 ans, aurait habité chez une famille. Il s'agissait d'une colocation fonctionnelle. Angelo K. aurait payé un loyer à la famille. Celle-ci aurait pu utiliser l'argent à bon escient.

Le ménage ne comprenait pas seulement le mari, la femme et K., mais aussi la future victime, âgée de douze ans au moment des faits.

«Cela restera notre petit secret»

Selon l'acte d'accusation, l'accusé serait venu une nuit de l'été ou de l'automne 2014 dans la chambre de la fillette, alors âgée de 11 ans et demi. Comme Angelo K. n'arrivait pas à dormir, il lui a demandé s'il pouvait se coucher avec elle dans le lit, ce à quoi elle a répondu par l'affirmative. Finalement, ils ont commencé à s'embrasser. Angelo K. s'est ensuite allongé sur la jeune fille et a eu des rapports sexuels avec elle.

Ensuite, il lui a dit : «Cela restera notre petit secret». De nombreuses autres situations similaires ont suivi plus tard.

Une fois, l'accusé lui aurait demandé de pratiquer le sexe anal. La victime a répondu par la négative, disant qu'elle ne voulait pas. Angelo K. a tout de même essayé. Au tribunal, K. nie avoir jamais pratiqué la pénétration anale avec la victime. Il dit n'avoir jamais essayé non plus.

Ce qui est clair au tribunal, c'est qu'Angelo K. a couché entre 10 et 34 fois avec la victime. Lors d'un interrogatoire de la police, la victime déclare : «Je ne me suis pas défendue, je l'aime bien. Je l'ai simplement laissé faire».

Angelo K. ne trouve pas les mots justes

S'il nie l'avoir forcée à pratiquer le sexe anal, Angelo K. admet avoir eu des rapports sexuels avec la jeune fille. Le juge veut savoir combien et à quelle fréquence. Angelo K. ne peut pas donner de réponse concluante, il parle de cinq fois, puis de huit fois.

Selon la victime, il s'agirait de plusieurs fois par semaine, sur une période allant de l'été 2015 au début de l'année 2016. Ni la procureure, ni la défense, ni l'avocat de l'accusé ne peuvent dire exactement, à partir du dossier, comment et quand les actes sexuels ont eu lieu.

Angelo K. met son comportement sur le compte du passé : «J'ai eu une jeunesse et une enfance difficiles. Nous avons déménagé à plusieurs reprises». Il s'emporte régulièrement : «Je suis très nerveux et je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé». Il n'aurait jamais agi contre la volonté de la jeune fille.

Combat sur un parking

Angelo K. est ensuite interrogé sur le contenu pornographique de son téléphone portable. Il déclare : «J'avoue et je suis d'accord pour que le matériel et le téléphone portable soient détruits», et ajoute : «Quelle que soit la raison pour laquelle j'ai fait cela».

Une bagarre est également évoquée devant le tribunal. En 2018, Angelo K. aurait été en déplacement avec deux amis. Ils se sont arrêtés sur un parking lorsqu'une troisième personne est arrivée. Celui-ci voulait régler avec Angelo K. une affaire qui s'était déroulée des semaines auparavant dans un local. L'accusé aurait répondu que ce n'était pas grave et qu'on pouvait passer à autre chose. Quelques instants plus tard, une bagarre a éclaté.

Le juge veut savoir comment les coups ont été portés. K. dit : «Après avoir parlé avec l'homme, je me suis tourné vers mon ami. Puis j'ai soudain entendu le deuxième ami dire que l'homme avait un couteau. Par instinct, je l'ai frappé».

Angelo K. était-il membre des Hells Angels ?

Le procureur a requis une peine de 12 mois de prison et deux ans de mise à l'épreuve. En outre, des dommages et intérêts et une indemnité pour tort moral de 100'000 francs doivent être versés. En outre une interdiction de contact avec la victime pendant cinq ans est requise. Le prévenu doit enfin être interdit d'activité pendant 10 ans.

La procureure déclare : «Selon le droit actuel, on ne parlerait pas de contrainte sexuelle, mais de viol».

L'avocate de la victime décrit l'acte comme un abus, il n'y aurait eu que l'égoïsme du prévenu qui aurait agi. «Il faut reconnaître à Angelo K. le mérite de s'être dénoncé lui-même. Mais cela des années plus tard».

La jeune fille aurait été harcelée à l'école. Ses parents l'auraient également insultée. Il y aurait aussi eu des menaces de la part des Hells Angels. L'accusé et les parents de la victime auraient fréquenté des clubs dits «underground» et auraient également été en contact avec le groupe, selon l'avocate. «Ma cliente s'est vu dire par ses parents que si elle allait voir la police, les Hells mettraient le feu à la maison».

«Il sait que c'est une chose grave qu'il a faite»

L'avocat de la défense plaide l'acquittement pour l'agression sexuelle. Pour l'acte sexuel sur un enfant et l'agression en 2018, l'avocat demande deux ans de prison et un montant de 20'000 francs pour préjudice moral. «Mon client avoue et il sait que c'est une chose grave qu'il a faite».

Il ajoute toutefois que les faits remontent à longtemps et que le prévenu a déjà prouvé qu'il pouvait s'améliorer. «Il a remboursé ses dettes, versé 10 000 francs d'avance, à titre de réparation morale à la victime, et n'a en aucun cas cherché à entrer en contact avec la victime».

Après plusieurs heures de délibération, Angelo K. est acquitté de contrainte sexuelle, mais condamné pour actes sexuels avec un enfant et rixe. Il écope d'une peine d'emprisonnement de 24 mois, puis d'une mise à l'épreuve de trois ans. Il doit en outre payer 60 jours-amende à 170 francs à titre de peine. Enfin, l'accusé devra verser 20'000 francs de réparation morale à la victime.

*Nom connu de la rédaction