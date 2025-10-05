Plusieurs vitres ont été brisées par les balles à Sydney. ATS

Un homme a ouvert le feu dimanche dans une rue très fréquentée de Sydney, avant d'être interpellé, a annoncé la police australienne. Vingt personnes ont été blessées, principalement par des éclats.

Keystone-SDA ATS

Les motivations du suspect de 60 ans, arrêté et hospitalisé, restent inconnues, les forces de l'ordre excluant en l'état un lien avec le terrorisme ou la criminalité organisée. Les faits, rares dans un pays où le port d'armes est très strictement contrôlé, se sont déroulés dans le quartier central Inner West.

«C'était la panique. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas compris ce qui se passait», a indiqué Joe Azar, employé de bureau, qui travaillait à proximité lorsqu'il a entendu ce qu'il pensait être au départ des feux d'artifice ou des pierres lancées contre les fenêtres. «Le pare-brise d'une voiture a explosé, puis la vitre de l'arrêt de bus s'est brisée», a-t-il raconté au journal The Sydney Morning Herald.

Un important dispositif policier a été déployé dans le quartier qui a été bouclé. L'auteur «tirait sans discernement sur les véhicules qui passaient, y compris des véhicules de police», a indiqué la police. «Il pourrait y avoir eu entre 50 et 100 coups de feu», a estimé Stephen Parry, commissaire de police par intérim de Nouvelle-Galles du Sud.

Deux fusils saisis

La police a arrêté un homme de 60 ans, soupçonné d'être l'auteur des coups de feu, dans un appartement de la zone. Deux fusils ont été saisis. Le suspect a été transporté à l'hôpital et soigné pour des blessures subies lors de son arrestation. Il n'a pas été inculpé en l'état.

A la suite de l'incident, un homme s'est présenté à l'hôpital avec une blessure par balle et se trouve dans un état «grave», selon la police. Dix-neuf autres personnes ont été soignées pour des blessures causées par des éclats, notamment de verre, et plusieurs ont été transportées à l'hôpital.

«C'était très bruyant, avec des 'bang, bang, bang', des éclairs, des étincelles, de la fumée, la totale», a raconté un témoin, se présentant sous le nom de Tadgh, à la chaîne ABC. «On se serait cru dans un film, vraiment».

Les fusillades de masse sont relativement rares en Australie. Les armes automatiques et semi-automatiques sont interdites dans le pays depuis la fusillade de masse de 1996 à Port Arthur, en Tasmanie, au cours de laquelle un tireur isolé a tué 35 personnes.