Un homme tire sur deux personnes devant un restaurant

Un homme a tiré dans la nuit de vendredi à samedi sur deux personnes devant un restaurant à Bâle. Les deux personnes ont pu se mettre à l'abri et n'ont pas été blessées. La police a arrêté le suspect.

La police a lancé les recherches et a arrêté le suspect, un Turc de 45 ans (image d'illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA, miho, ats ATS

L'homme avait été expulsé du restaurant en raison d'un comportement déplacé, a indiqué la police samedi. Il s'est éloigné, mais est revenu sur ses pas, ce qui a conduit le gérant de l'établissement à alerter la police.

L'homme a alors sorti une arme et a tiré sur deux personnes qui se trouvaient devant l'établissement et qui ont réussi à se mettre à l'abri. Lorsque les agents sont arrivés, l'homme a pris la fuite. La police a lancé les recherches et a arrêté le suspect, un Turc de 45 ans. Le ministère public cantonal a demandé la mise en détention provisoire du prévenu.