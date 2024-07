Un homme de 52 ans demeure introuvable depuis les intempéries du week-end dernier qui ont notamment frappé la commune haut-valaisanne de Binn. Pour l'heure, tout laisse supposer qu'il a été emporté par une lave torrentielle, communique jeudi la police cantonale.

Dans la soirée du 29 juin, l'homme était dans la région de «Heiligkreuz» où il devait effectuer un dépannage à la suite d'un dysfonctionnement dans une centrale électrique. Une fois la réparation terminée, il a quitté les lieux dans son véhicule et n'a pas réapparu depuis, détaille la police valaisanne.

De nombreux moyens terrestres et aériens ont été déployés pour le retrouver, avec notamment un survol de la zone et des recherches par le groupe canin de la police cantonale. Les travaux de remise en état se poursuivent et «si de nouveaux indices devaient apparaître, les recherches reprendront activement», précise-t-on de même source.

