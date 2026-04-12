FranceUn homme tué par balles dans le centre-ville de Grenoble
ATS
12.4.2026 - 12:21
Le videur d'un établissement de nuit a été tué par balles et une femme blessée à un bras, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le centre-ville de Grenoble, a indiqué le parquet.
Keystone-SDA
12.04.2026, 12:21
ATS
L'homme, âgé de 38 ans, a été victime d'une rafale de «plusieurs coups de feu» vers 02h30, dimanche, sur la place Notre-Dame, en plein centre-ville. Il est décédé sur les lieux, a précisé le parquet à l'AFP.
Une femme de 26 ans, «victime collatérale» des tirs qui se trouvait à ses côtés, a été plus légèrement touchée au bras et hospitalisée sans pronostic vital engagé, a-t-on précisé de même source.
Cinq étuis de calibre 9 mm ont été retrouvés sur les lieux mais les premières auditions de témoins font état d'«un seul tireur», selon le parquet.