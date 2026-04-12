Le videur d'un établissement de nuit a été tué par balles et une femme blessée à un bras, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le centre-ville de Grenoble, a indiqué le parquet.

Cinq étuis de calibre 9 mm ont été retrouvés sur les lieux mais les premières auditions de témoins font état d'«un seul tireur», selon le parquet (image d’illustration). AFP

Keystone-SDA ATS

L'homme, âgé de 38 ans, a été victime d'une rafale de «plusieurs coups de feu» vers 02h30, dimanche, sur la place Notre-Dame, en plein centre-ville. Il est décédé sur les lieux, a précisé le parquet à l'AFP.

Une femme de 26 ans, «victime collatérale» des tirs qui se trouvait à ses côtés, a été plus légèrement touchée au bras et hospitalisée sans pronostic vital engagé, a-t-on précisé de même source.

Cinq étuis de calibre 9 mm ont été retrouvés sur les lieux mais les premières auditions de témoins font état d'«un seul tireur», selon le parquet.

L'homme décédé était videur dans un établissement de nuit grenoblois. Une enquête pour «violences» avait été classée sans suite à son sujet à l'automne 2025, selon la même source.

«Le mobile du crime reste inconnu et aucune piste n'est pour l'heure privilégiée par les enquêteurs», a indiqué le parquet dans un message à l'AFP.