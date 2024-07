Un homme est décédé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de jeudi à vendredi à la suite de tirs survenus à une vingtaine de kilomètres plus au sud, sur la commune de Thiais (Val-de-Marne), a-t-on appris de sources policières.

Un homme est décédé à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) dans la nuit de jeudi à vendredi (image d’illustration). sda

AFP Gregoire Galley

Peu après 03H00 du matin, un homme alerte les policiers de Saint-Denis, indiquant que le passager de sa voiture avait reçu une balle dans la tête, selon une source policière.

L'homme raconte aux agents qu'ils s'étaient rendus au carrefour de trois communes, entre Thiais, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi, près d'Orly, «pour régler une histoire», sans fournir davantage de détails. Sur place, ils auraient été la cible de tirs et son passager aurait reçu quatre balles, indique cette source policière.

Bar à chicha

Dans une rue qui longe le Stade de France, à Saint-Denis, les policiers trouvent un véhicule criblé de onze impacts de balle, avec un homme inconscient sur le siège passager, explique une seconde source policière.

Grièvement blessé à la tête et au dos, l'homme est décédé à 04H00 du matin malgré l'intervention des sapeurs pompiers dépêchés sur les lieux, poursuit cette même source.

Le conducteur de la voiture a avoué aux policiers qu'il avait caché non loin, dans un bar à chicha, l'arme que détenait selon lui la victime, arme retrouvée et saisie par les forces de l'ordre, selon la première source policière. Le chauffeur, qui n'est pas blessé, a été interpellé et placé en garde à vue.

A Thiais, sur les lieux où auraient eu lieu les tirs, la police a retrouvé deux douilles dont une non percutée et des éclats de verre à terre, selon la première source policière.