Un hydravion s'est abîmé vendredi vers 13h45 dans le lac de Zoug, près de Cham (ZG) avant de couler. Deux personnes se trouvaient à bord.

L'opération de sauvetage était toujours en cours dans l'après-midi (photo d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'information a été confirmée à Keystone-ATS par Frank Kleiner, porte-parole des autorités judiciaires de Zoug. Il n'a pas donné davantage de détails sur les deux personnes à bord de l'aéronef. L'opération de sauvetage était toujours en cours dans l'après-midi, a-t-il précisé.

Une vidéo publiée par le Zuger Zeitung montre un avion s'approchant du lac en décrivant un arc de cercle avant de s'écraser à sa surface. L'accident s'est produit dans le cadre d'un spectacle aérien, a détaillé M. Kleiner.