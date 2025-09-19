  1. Clients Privés
Accident d'avion Un hydravion s'écrase dans le lac de Zoug

ATS

19.9.2025 - 15:16

Un hydravion s'est abîmé dans le lac de Zoug. Les forces d'intervention sont sur place avec un important dispositif, a déclaré vendredi après-midi Frank Kleiner, porte-parole des autorités de poursuite pénale, à l'agence de presse Keystone-ATS.

L'accident a mobilisé d'importants moyens de secours (archives).
L'accident a mobilisé d'importants moyens de secours (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.09.2025, 15:16

19.09.2025, 15:21

Il confirmait une information du Zuger Zeitung, qui a publié vendredi après-midi une vidéo montrant un avion près de Cham (ZG) s'approchant du lac en décrivant un arc de cercle avant de s'écraser sur sa surface.

En début d'après-midi, Franck Kleiner n'était pas en mesure de donner d'autres informations sur l'accident.

