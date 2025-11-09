  1. Clients Privés
Tournage illégal 70 pompiers mobilisés, un immeuble évacué : comment un clip a viré au drame à Lyon ?

ATS

9.11.2025 - 06:56

Cinq appartements d'un immeuble au nord-est de Lyon ont été sinistrés samedi dans un incendie, déclenché par un tir de mortier en marge du tournage illégal d'un clip et d'affrontements avec la police, selon les pompiers et la préfecture du Rhône.

Environ 70 pompiers sont intervenus sur les lieux du sinistre à Rillieux-la-Pape (photo prétexte, archvies).
Environ 70 pompiers sont intervenus sur les lieux du sinistre à Rillieux-la-Pape (photo prétexte, archvies).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

09.11.2025, 06:56

Environ 70 pompiers sont intervenus sur les lieux du sinistre à Rillieux-la-Pape, selon les secours intervenus vers 15h20, confirmant une information du quotidien Le Progrès.

Il n'y a pas eu de victimes, selon les mêmes sources.

Plusieurs personnes vêtues de combinaisons blanches et noires tournaient illégalement samedi après-midi un clip de rap dans la rue, avec des mortiers d'artifice, a rapporté la préfecture.

Selon les premiers éléments, à la vue d'un équipage de police stationné à proximité, ils ont pris celui-ci pour cible et l'un des mortiers tirés a atterri sur le balcon d'un immeuble à proximité, déclenchant un incendie.

Les pompiers en intervention ont ensuite également été la cible de projectiles, «tout comme les forces de l'ordre qui mettaient en place un périmètre de sécurité», explique la préfecture sur le réseau social X.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon.

La présence policière a été renforcée pour la nuit, en complément de CRS déjà présents «depuis le début de la semaine» dans la ville.

Une quarantaine d'habitants «a été rapidement évacuée et accueillie dans un gymnase en attendant leur relogement ou la réintégration de leur logement» dans cet immeuble de cinq étages, toujours selon la préfecture.

La préfète Fabienne Buccio, qui s'est rendue au gymnase avec le maire (Horizons) de la ville Alexandre Vincendet, a dénoncé «avec les mots les plus forts ces actes criminels (...) qui ont mis en danger la vie des habitants de Rillieux-la-Pape».

Elle a également apporté «son soutien aux policiers nationaux et sapeurs-pompiers entravés dans leurs actions de secours et de protection de nos concitoyens».

