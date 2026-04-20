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«Tout le village est concerné» Un important incendie touche la commune de Saxon 

ATS

20.4.2026 - 16:38

Un important incendie avec un fort dégagement de fumée s'est déclaré lundi après-midi dans la commune de Saxon en Valais. Un dispositif d'envergure, comprenant les pompiers, ainsi que les polices municipale et cantonale a été mis sur pied.

L'incendie touche un dépôt à l'ouest du village de Saxon (illustration).
L'incendie touche un dépôt à l'ouest du village de Saxon (illustration).
ATS

Keystone-SDA

20.04.2026, 16:38

20.04.2026, 16:40

«Il s'agit d'un dépôt qui brûle dans le secteur ouest du village, du côté de Martigny», a déclaré le porte-parole de la police cantonale valaisanne Stève Léger à Keystone-ATS. Comme le vent souffle en direction du Valais central, tout le village est concerné, a-t-il ajouté.

L'alerte a été donnée vers 15h50. Les causes du sinistre ainsi que la nature précise du dépôt restent à préciser. La population est invitée à éviter le secteur et à fermer portes, fenêtres et à arrêter la ventilation et la climatisation.

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