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Vaud Un incendie détruit entièrement une ferme à Corsier-sur-Vevey

ATS

19.4.2026 - 10:57

Un incendie s'est déclaré vendredi dans une ferme rénovée à Corsier-sur-Vevey dans le canton de Vaud. Le bâtiment a été entièrement détruit et les habitants ont été évacués, indique dimanche la police cantonale vaudoise. Personne n'a été blessé. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues.

Un incendie s’est déclaré dans une ferme rénovée à Corsier sur-Vevey vendredi en début de soirée.
Un incendie s’est déclaré dans une ferme rénovée à Corsier sur-Vevey vendredi en début de soirée.
ATS

Keystone-SDA

19.04.2026, 10:57

19.04.2026, 11:44

Deux personnes ont été légèrement incommodées par les fumées, notent les autorités dans un communiqué. L’une a pu être examinée sur place par le personnel sanitaire et la seconde a été transportée en ambulance à l’Hôpital Riviera-Chablais, à Rennaz. Elle a pu quitter l’établissement le soir même.

L'incendie s'est produit vers 18h20. La route cantonale a été fermée entre le Giratoire de la Chaux et Châtel-St-Denis. La circulation a été rétablie durant la soirée du samedi.

Les causes du sinistre ne sont pour l’instant pas connues. Les investigations ont été confiées à la gendarmerie.

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