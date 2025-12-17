  1. Clients Privés
Berne Un incendie perturbe le fonctionnement du Palais fédéral

ATS

17.12.2025 - 08:30

Un petit incendie au Palais fédéral a déclenché une intervention des pompiers tôt mercredi matin. Personne n'a été blessé et le feu a pu être rapidement éteint.

Un petit incendie a perturbé l'activité au Palais fédéral mercredi matin.
Un petit incendie a perturbé l'activité au Palais fédéral mercredi matin.
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 08:30

17.12.2025, 08:35

L'alarme incendie a été donnée peu avant 07h00, a indiqué un porte-parole des services de secours de la ville de Berne, interrogé par Keystone-ATS. Le bâtiment est actuellement encore en cours d'aération.

Il n'y a aucun danger, a déclaré le président du Conseil national Pierre-André Page (UDC/FR) au début de la séance de l'Assemblée fédérale.

