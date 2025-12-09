  1. Clients Privés
New York Un incendie ravage un immeuble de Manhattan

ATS

9.12.2025 - 16:20

Un incendie s'est déclaré mardi dans un immeuble de l'ouest de Manhattan. Le feu a provoqué un important nuage de fumée au-dessus du quartier, selon les services de secours et les médias locaux.

Un incendie s'est déclaré mardi dans un immeuble de l'ouest de Manhattan (photo prétexte, archives).
Un incendie s'est déclaré mardi dans un immeuble de l'ouest de Manhattan (photo prétexte, archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

09.12.2025, 16:20

Selon le NYC Emergency management, qui planifie et coordonne tous types d'urgences, des bus ont été affrétés pour accueillir les personnes évacuées de l'immeuble. Aucune victime n'a été signalée à ce stade.

Selon des images de CBS, le feu s'est déclaré au dernier étage d'un immeuble qui en compte six, dans le quartier de l'Upper West Side. La chaîne indique que quelque 140 pompiers se sont rendus sur place, tandis que les rues du quartier ont été fermées à la circulation.

