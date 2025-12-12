Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul

L'influenceur américain Colin Smith se montre enthousiaste vis-à-vis de la Suisse - en particulier de ses stations-service et de ses fontaines. Il n'est pas le seul à être fasciné : selon l'Office fédéral de la statistique, le pays a enregistré un nouveau record de visiteurs en 2025.

L'influenceur américain Colin Smith s'enthousiasme pour les stations-service suisses. Image : Keystone

Pas le temps ? blue News résume pour toi L'influenceur américain Colin Smith est passionné par la Suisse.

Sur Instagram, il montre des stations-service avec des aliments frais et des fontaines d'eau potable. Il n'en revient pas de son étonnement.

Colin Smith n'est pas le seul influenceur et américain à passer des vacances en Suisse.

L'hôtellerie suisse enregistre un troisième record de fréquentation consécutif pour la saison d'été 2025, a annoncé lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Le nombre de nuitées en provenance de l'étranger a augmenté de 2,4% pour atteindre le chiffre record de 13,4 millions. La croissance a été particulièrement nette chez les visiteurs américains. Montre plus

L'influenceur américain Colin Smith passe actuellement ses vacances en Suisse. Sur Instagram, il partage avec enthousiasme avec ses followers ce qu'il découvre ici - et qui n'existe pas dans son Amérique natale.

Il est par exemple extrêmement heureux de découvrir les stations-service de notre pays : «Nous nous sommes arrêtés dans une station-service en Suisse. Cela me bouleverse», dit-il à la caméra et ne peut s'empêcher d'être étonné.

«Ils ont des légumes frais de la région. Regardez ça», dit Smith, surpris. «Ils ont des pâtes. J'ai pris des sushis et du poulet. Regarde ça : Des fruits ! Imaginez si nous avions ça en Amérique. Personne ne serait jamais gros», conclut-il.

«Tout est super jusqu'à ce que l'on voit le prix d'une bouteille d'eau», remarque un utilisateur dans les commentaires. «Partout, c'est mieux qu'en Amérique. C'est beau de voir comment ils s'occupent de leurs habitants», estime un autre utilisateur.

Ce n'est pas seulement la station-service qui impressionne Smith, mais aussi les fontaines en libre accès à Zurich. «J'ai vu un groupe de personnes venir à cette fontaine et y boire de l'eau», dit Smith en goûtant lui aussi une gorgée d'eau.

En réponse à la réaction de Smith, un utilisateur écrit sous la vidéo : "«Nous avons de l'eau propre ici, tout va bien, mon frère - nous ne sommes pas en Amérique"». Un autre ajoute : «Bro, je viens d'y aller - l'eau est vraiment top».

«La Suisse a gagné en popularité»

Colin Smith n'est pas le seul influenceur à passer actuellement des vacances en Suisse. Les vidéos de créateurs de contenu se multiplient sur les médias sociaux, par exemple pour visiter le marché de Noël sur la Sechseläutenplatz de Zurich ou à la gare centrale.

Dès l'été, de nombreux influenceurs et influenceuses se sont rendus en Suisse. Sur leurs canaux de médias sociaux, ils ont partagé des vidéos de randonnées à travers les imposantes Alpes ou de baignades dans des lacs d'un bleu profond.

«La Suisse a gagné en popularité en tant que destination de vacances et de voyages», écrivait mi-août une porte-parole de Suisse Tourisme, interrogée par blue News, «comme le prouvent les chiffres des nuitées hôtelières relevés par l'Office fédéral de la statistique», poursuit-elle.

Mais cela ne concerne pas seulement les hôtes étrangers, mais aussi les autochtones. «L'augmentation est particulièrement forte depuis la pandémie chez les hôtes indigènes, qui représentent près de 50 pour cent de toutes les nuitées hôtelières», précise la porte-parole.

Troisième record consécutif de fréquentation pour l'hôtellerie

Comme l'a indiqué lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS), l'hôtellerie suisse a déjà enregistré son troisième record de fréquentation consécutif pour la saison d'été 2025.

Au total, 25,1 millions de nuitées ont été enregistrées durant la saison d'été 2025 (mai à octobre). Une augmentation de 2,6% par rapport à l'année précédente. Selon l'Ofs, la barre des 25 millions de nuitées a été franchie pour la première fois.

Le nombre de nuitées de l'étranger a augmenté de 2,4 pour cent pour atteindre le chiffre record de 13,4 millions. La croissance a été particulièrement marquée pour les visiteurs américains : avec un total de 3,1 millions de nuitées, le précédent record de l'été a été battu.

Avec 2,5 millions de nuitées, les visiteurs américains représentent la majeure partie de la demande étrangère, soit une augmentation de 3,1 % et le niveau le plus élevé depuis 1985.

Les Européens ont également été de plus en plus nombreux à se rendre en Suisse. La demande européenne a atteint 6,9 millions de nuitées. Ce chiffre a été atteint pour la dernière fois en 2013. Les Suisses ont également voyagé plus souvent dans leur propre pays : le nombre de nuitées en Suisse a augmenté de 2,8 pour cent pour atteindre 11,7 millions.