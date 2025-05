Un tournoi réunissant les meilleures golfeuses espoirs au Japon a dû été arrêté prématurément samedi après l'apparition d'un ours sur le parcours.

Le gouvernement japonais a approuvé en février un projet de loi permettant aux chasseurs de tirer sur les ours dans les zones peuplées.

Le dernier tour du Twinfields Ladies, tournoi correspondant à la deuxième division au Japon, a été interrompu par les organisateurs, qui ont expliqué craindre pour la sécurité des joueuses et des spectateurs en voyant l'animal déambuler entre les bunkers et les fairways.

«J'ai été très surprise, mais je suis très heureuse», a commenté Reina Maeda, déclarée vainqueur après deux tours, sur le site japonais de la LPGA.

Les rencontres hommes/ours ont atteint des niveaux records au Japon, avec 219 personnes attaquées entre avril 2023 et mars 2024, et six d'entre elles sont mortes, un record de décès sur 12 mois depuis le début de la collecte des données il y a près de deux décennies.

Le changement climatique affectant les sources de nourriture et les périodes d'hibernation, ainsi que le recul de la population causée par une société vieillissante, font que les ours s'aventurent plus fréquemment dans les villes.

Le gouvernement japonais a approuvé en février un projet de loi permettant aux chasseurs de tirer sur les ours dans les zones peuplées.

