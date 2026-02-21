  1. Clients Privés
Filmé par une caméra de surveillance Un Italien a dressé son chien pour se débarrasser illégalement de ses déchets

Stefan Michel

21.2.2026

Dans le sud de l’Italie, un homme a trouvé un moyen pour le moins insolite de se débarrasser de ses déchets: il a appris à son chien à le faire à sa place. Mais la manœuvre n’a pas échappé à une caméra de surveillance, qui l’a filmé en flagrant délit.

Pas le temps? blue News résume pour toi

  • À Catane, un chien a été filmé par une caméra de surveillance en train de transporter un sac en plastique, apparemment pour éliminer des déchets de manière illégale.
  • La police explique que l’animal avait été utilisé délibérément pour empêcher l’identification de son propriétaire et a vivement condamné cette pratique.
  • Face à la hausse des infractions liées aux déchets, l’Italie multiplie les caméras de surveillance. Le propriétaire du chien a été identifié et sanctionné par une amende.
Montre plus

Les images pourraient sortir d’une tendre comédie animalière… si elles n’étaient pas si floues. Dans la nuit italienne, un chien trottine dans une rue, un sac en plastique serré dans son museau, complice involontaire d’un stratagème pour le moins insolite.

La vidéo, filmée par une caméra de surveillance à Catane, dans le sud de l’Italie, a été diffusée par la police sur Facebook.

La gazette des Jeux. Avant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux

La gazette des JeuxAvant de rentrer aux Etats-Unis, Lindsey Vonn a fait des heureux

La police a commenté l’incident sans détour: «L’ingéniosité ne doit jamais être une excuse pour un comportement non civilisé». Selon elle, l’animal aurait été dressé pour empêcher son propriétaire d’être filmé en train de jeter illégalement des ordures.

Les forces de l’ordre soulignent que le propriétaire du chien a délibérément instrumentalisé son animal pour contourner les règles. «Le respect de la décence urbaine et de l’environnement est un devoir pour tous», rappelle le message Facebook.

Entre-temps, le responsable a été identifié, écrit le "Guardian" et a reçu une amende.

Des caméras contre les pollueurs

La décharge illégale de déchets demeure un problème majeur en Italie, surtout dans le sud du pays. Rien qu’en 2023, plus de 9’300 délits liés aux déchets ont été recensés, soit une augmentation de 66 % par rapport à l’année précédente.

Désinformation. Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

DésinformationSur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

En réaction, de nombreuses communes renforcent la surveillance: caméras fixes, pièges‑caméras camouflés en animaux sauvages et systèmes de vidéosurveillance intelligents visent à démasquer les contrevenants. La stratégie est simple : quiconque élimine illégalement ses déchets est identifié par la vidéo et s’expose à de lourdes amendes, pouvant varier de 1’500 à 18’000 euros.

C’est apparemment ce contexte qui a poussé ce propriétaire inventif ( et habile dresseur) à utiliser son animal pour se débarrasser de ses ordures de manière illégale. Le montant de son amende n’a pas été communiqué.

